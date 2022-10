Doppia festa al Soroptimist

Mercoledì 12 ottobre il Soroptimist, riprendendo le conviviali dopo la pausa estiva, ha voluto rendere omaggio in modo significativo a due socie benemerite.

La presidente Rita Manuela Chiappa ha consegnato, davanti ad un folto numero di partecipanti, una targa celebrativa per i 50 anni di attività nel club all’architetto Carla Gazzone ed un colorato mazzo di fiori alla socia fondatrice Grazia Balbo Greppi.

Carla Gazzone ha ricoperto, oltre alle più alte cariche nel club vercellese, ruoli elettivi di primaria importanza anche nel Soroptimist nazionale: vicepresidente, segretaria, coordinatrice area ambiente e Programme Liaison con il SIE.

Inoltre ha ideato i cartelli della via Francigena in collaborazione con la nostra provincia in occasione del giubileo del 2000.

In particolare sono gli anni in cui si è dedicata all’area ambiente quelli che lei ricorda con maggior soddisfazione, grazie ai numerosi progetti posti in essere e che restano attuali per il loro valore ecologico e scientifico; un esempio per tutti lo studio di fattibilità per rendere il Po navigabile.

Grazia Balbo, ex professoressa di francese, ha svolto con grande dedizione il ruolo di presidente e nei suoi 58 anni di militanza si è sobbarcata anche il compito di recarsi più volte a Lecco per fondarvi un Soroptimist Club.

Due socie quindi che, come ha sottolineato Adriana Macchi del club Alto Novarese e neoeletta presidente nazionale per il biennio 2023-2025, presente alla serata in qualità di amica affezionata di Carla Gazzone, rappresentano pienamente la forza e la determinazione delle donne che mettono tempo e denaro a disposizione di un club service.

Le festeggiate sono state circondate da tanto affetto e da un clima sinceramente amichevole, come è nelle caratteristiche peculiari del Soroptimist, e con le loro testimonianze hanno rinnovato nelle astanti motivazioni, entusiasmo ed energia positiva. Ammirevole è la freschezza con cui esse vivono ancora i valori del club, in piena adesione ai principi fondanti dell’associazione, ed operano per trasmetterne i valori alle socie più giovani che si impegnano a seguire il loro esempio spendendosi sempre più per il “buon agire”.