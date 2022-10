Fresco di stampa per le Edizioni Effedì, "Bianche casacche. Storie e personaggi di mezzo secolo di Pro Vercelli" viene presentato venerdì alle 18 alla Ca dal Mariu Bel, all'ex Cascina Rantiva, in corso Papa Giovanni Paolo II, 31.

Il suo autore, Bruno Casalino, è un giornalista e scrittore assai noto in città: già responsabile dell'Ufficio stampa della Provincia, ha collaborato per molti anni con varie testate giornalistiche, firmando poi libri dedicati alle vicende dei gruppi musicali beat, a luoghi e costumi della Vercelli anni '50 e '60, alle sale cinematografiche e alle tradizioni cittadine.

La nuova fatica letteraria è dedicata a una delle sue grandi passioni calcistiche, la Pro Vercelli, alla quale Casalino dedica un volume in cui match memorabili, imprese e biografie di calciatori creano un unico affresco, fatto di personaggi che molti tifosi ben ricordano perché racchiusi in un orizzonte temporale limitato rispetto alla centenaria storia delle Bianche Casacche. La presentazione di venerdì sarà l'occasione per scoprire alcune di queste vicende e personaggi. A dialogare con l'autore sarà il collega Enrico De Maria.

«L'idea - anticipa Casalino - è nata nel corso del lockdown. Quando tutti i campionati vennero sospesi e lo sport si fermò, l'amico Paolo Sala mi coinvolse in queste interviste che dovevano tenere compagnia ai lettori de La Sesia chiusi in casa per via del covid. L'idea piacque e continuammo a pubblicarne anche nei mesi successivi». Quando Casalino e Sala stavano valutando quale seguito dare all'esperienza, un malore improvviso si portò via l'amico redattore, con il quale il progetto era nato.

“Bianche Casacche" è dedicato proprio alla memoria di Paolo "e a tutti quelli che almeno una volta nella lori vita hanno gridato Forza Pro".