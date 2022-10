Alla pieve di Naula torna la Camminata dei "Morti in Brenta"

Domenica 23 ottobre giovani, adulti, persone anziane, parteciperanno alla 35° Camminata della Brenta organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso di Sostegno: i sostegnesi valicheranno la montagna, partendo alle 14 da piazza della Repubblica, “scollinando” sul versante della Pietra Croana, percorrendo gli antichi sentieri che scendono a Piane, proseguendo poi verso la Pieve di Santa Maria di Naula.

La presidente della Soms, Donatella Fasanino, tiene molto a questa giornata che riunisce Sostegno con Serravalle, concludendo un ottobre davvero intenso, iniziato con la Festa delle mele, cui ha fatto seguito nell’ultimo fine settimana, l’ospitalità offerta alle Giornate d’Autunno del FAI, Delegazione di Biella.

L’arrivo a Naula del gruppo dei sostegnesi è previsto intorno alle ore 17, per partecipare alla messa officiata da monsignor Gianluca Gonzino.

Dopo la messa la fabbricera di Naula, Bianca Bosonotto, e le sue collaboratrici, offriranno una gustosa merenda da condividere con tutti coloro che vorranno condividere questa manifestazione che conserva la memoria di un’antica usanza, risalente a quando la Pieve di Santa Maria era centro di aggregazione cristiana per l’intero territorio, aveva il fonte battesimale e un cimitero consacrato per far riposare i morti delle due Comunità. Oggi la “brenta” si colma dei frutti della terra condivisi in segno di Amicizia e solidarietà con chi è più fragile.