Il primo soccorso entra in azienda: alla Cavanna corso con Sre Grignasco

Le pratiche di gestione del primo soccorso entrano in azienda grazie al corso organizzato da Cavanna, azienda specializzata in macchinari per il confezionamento primario e secondario ed Sre Grignasco, associazione di volontariato molto attiva nella zona. Più di 80 dipendenti della ditta di Prato Sesia hanno potuto essere informati sulle corrette pratiche di gestione del primo soccorso. Tre incontri durante il mese di ottobre, nella sede centrale del gruppo, durante i quali tutti i volontari istruttori dell’associazione (4 in totale), coadiuvati da alcuni volontari, hanno tenuto lezioni sia frontali che in streaming, per i due stabilimenti torinesi del gruppo (Pianezza e Mappano).

Le serate, che si sono svolte in un clima collaborativo e stimolante, erano suddivise in due parti: nella prima parte gli istruttori hanno presentato l'associazione, dato informazioni relative alla centrale operativa 112 e alla gestione di una chiamata in caso di primo soccorso, una breve dimostrazione delle manovre effettuate dal personale sanitario nel caso di arresto cardiocircolatorio, sia adulto che pediatrico, con ausilio del Dae (defibrillatore semiautomatico) e infine informazioni sulla gestione dei traumi e delle ferite. Nella seconda parte gli istruttori e i volontari presenti, con l’ausilio di manichini, hanno simulato insieme ai dipendenti un’emergenza e come gestirla al meglio.

L’iniziativa è stata talmente apprezzata che molti partecipanti hanno manifestato l’intenzione di approfondire gli argomenti e di seguire un corso per volontari soccorritori che inizierà a gennaio 2023 nei locali dell’associazione stessa.