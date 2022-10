«Mi hanno picchiato»: si indaga per omicidio dopo la morte di un trinese 35enne

E' stata aperta un'indagine per la morte del trinese Cristian Martinelli, 34 anni, soccorso venerdì vicino alla stazione di Casale e deceduto domenica all'ospedale Santo Spirito dove era stato ricoverato in gravi condizioni per una serie di emorragie interne. Al personale sanitario l'uomo, prima di perdere i sensi ed essere intubato, ha detto di essere stato picchiato. Ricoverato in prognosi riservata e in condizioni critiche, è deceduto nella giornata di domenica senza aver ripreso conoscenza.

Ora la Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per omicidio, delegando le indagini ai carabinieri di Casale e ai colleghi del nucleo investigativo del comando di Alessandria.

Attraverso le immagini della video sorveglianza presente nella zona della stazione, ma anche dalle testimonianze delle persone che per qualche motivo si trovavano in zona, gli investigatori dovranno chiarire cosa sia successo venerdì sera. Il trinese non avrebbe infatti fornito altri elementi utili e non è nemmeno detto che il pestaggio mortale sia avvenuto nella zona della stazione.

La morte dell'uomo, intanto, ha creato un comprensibile sconcerto tra amici e conoscenti, increduli non solo per la scomparsa di una persona giovane ma soprattutto per le circostanze finora note della vicenda che, se verranno confermate dall'autopsia, apriranno la strada a scenari inquietanti.