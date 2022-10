È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente di caccia avvenuto ieri pomeriggio nei boschi di Cavaglià.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, un cacciatore sarebbe rimasto ferito ad un braccio e ad una gamba per cause accidentali ancora da appurare. L'infortunato è stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso, con ferite giudicate guaribili in circa 10 giorni. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.