Una giornata in piazza con la Protezione civile - FOTO

I mezzi da campo, con i moduli per le emergenze, la cucina, l'infermeria, le tende di prima emergenza. I volontari che garantiscono i collegamenti radio e quelli che manovrano i grandi mezzi per svuotare cisterne o spostare terra.

E ancora: gli specialisti del soccorso che si arrampicano e si calano con le corde negli anfratti più difficili da raggiungere e i mitici cani da ricerca che, insieme ai loro proprietari, sono preziosissimi nei boschi o sotto le valanghe.

Via e piazza Cavour, via Gioberti, piazza dei Pesci e piazza d'Azeglio si sono colorate dei mille volti e dei mille mezzi della Protezione civile. Forse dell'ordine, professionisti dell'esercito, personale sanitario e volontari che, in occasione delle emergenze, sono sempre pronti a partire. E che, quando tutto è tranquillo sono all'opera per prevenire: tagliare alberi pericolanti, monitorare zone a rischio idrogeologico, tenere in funzione i mezzi e i percorsi di emergenza creati.

La settimana nazionale della Protezione civile si è chiusa, a Vercelli, con una giornata nel segno degli eventi in piazza: gettonatissima, dai più piccoli, la palestra d'arrampicata allestita nella zona del monumento, ma anche i mezzi di Carabinieri, Polizia e Finanza, le camionette dell'esercito e i grandi camion della colonna mobile.

Carezze e complimenti a non finire alle unità cinofile: Scar, un pastore tedesco di soli 9 mesi, è già un asso nella manica del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza; quando riceve il comando "cerca" e deve trovare un disperso nulla riesce a distrarlo.

In visita a volontari e professionisti anche l'amministrazione comunale: il sindaco Andrea Corsaro, il vice Massimo Simion, l'assessore alla Protezione civile, Gian Carlo Locarni, il collega Mimmo Sabatino, il presidente e vice del Consiglio comunale, Romano Lavarino e Gianni Marino, il consigliere Alberto Pipitone. Due parole con tutti, la foto sul quad, il ringraziamento ai volontari per il servizio reso alla città in tante occasioni drammatiche.

Nelle foto il racconto della giornata.