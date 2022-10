I prodotti del Cuneese di Autunno con Gusto presentati al Baladin di Bologna (Video)

“Quest’oggi ci troviamo a Bologna per far conoscere a un pubblico di giornalisti e operatori turistici i prodotti tipici e le grandi fiere che si celebrano in questa magnifica stagione autunnale - spiega la direttrice dell’Atl del Cuneese Daniela Salvestrin - L’obiettivo è quello di far conoscere i prodotti che sono un tutt’uno con il nostro turismo autunnale. Proseguiremo con la promozione a Roma, Genova, Montecarlo e al Salone del Gusto in occasione delle Atl Finals di Torino per far conoscere il nostro territorio che non è solo outdoor e cultura, ma, soprattutto in questo periodo, sapore, gusto e piatti tipici.”