Giochi senza quartiere, tra sport e sfide goliardiche

Dieci squadre in campo nei "Giochi senza quartiere" che si sono conclusi sabato, tra sport e goliardia. Nella manifestazione organizzata da Broken egg la vittoria è andata ai Pastori del Sud, capitanati da Luca Casalino, che ospiteranno la prossima edizione dei Giochi. Il secondo posto è stato conquistato dai Tori del Villaggio, guidati da Valeria Piaggesi, mentre ad arrivare al terzo posto sono state le Rane della Rantiva di Massimo Petruzziello. La classifica continua con la quarta posizione conquistata dai Galli dell’Est di Enzo Barnabino, i Pinguini del Nord del capitano Andrea Musso in quinta posizione e a seguire gli Stalloni del Sesia di Enzo Maggio al sesto posto. Le Zanzare del Fiume capitanate da Piero Guagliumi si sono aggiudicate il settimo posto, mentre in ottava posizione gli Aironi delle Risaie guidati da Luca Giovannini. Le ultime due posizioni sono andate rispettivamente ai Gatti dell’Ovest di Andrea Scichitano e agli Elefanti di Piazza Maggiore guidati da Enrico Rampazzo.

Due giornate di divertimento e tornei che hanno visto una grande risposta dal territorio cittadino e dai paesi limitrofi. Famiglie, bambini, nonni e tanti altri hanno partecipato ai tornei sportivi di basket e di petanque e alle gare in piazza Cavour.

Più di 200 bambini erano presenti al G.S.D. Canadà venerdì 14 ottobre per sfidarsi con gli areoplanini di carta, nel percorsone e soprattutto per divertirsi con un bel karaoke in compagnia. Tra i tanti momenti da ricordare, una nota va alla corsa con gli pneumatici e alla Zucchina Race di sabato 15 che ha visto una grande partecipazione di bambini e adulti portando la vittoria agli Stalloni del Sesia.

Sulle pagine Facebook e Instagram dei Giochi senza quartiere è possibile seguire tutte le novità.