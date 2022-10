Letture, suoni, profumi: sperimentare sulla propria pelle la vita di ciechi e ipovedenti

Sold out in entrambi i turni: l'appuntamento con "Ad occhi chiusi" è stata un'occasione molto apprezzata dal pubblico per vivere un'esperienza sensoriale sulla situazione che ogni giorni ciechi e ipovedenti si trovano ad affrontare.

La performance, che combinava la lettura teatralizzata da parte di Anna Jacassi di Tam Tam Teatro a brevi riflessioni sulla condizione degli ipovedenti e dei ciechi ha permesso al pubblico di vivere in prima persona l'ascolto di suoni e rumori, percezione di aromi e profumi e così via. I partecipanti erano bendati e i locali della biblioteca erano in penombra, una penombra che è diventata via via più fitta con il passare delle ore. All'appuntamento partecipato anche l'assessore Gianna Baucero, che ha introdotto entrambi i turni e portato i saluti del Sindaco Andrea Corsaro.

Molto apprezzato l'intervento di Cristina Costa, moglie di Claudio Costa, il presidente dell'associazione Ciechi. Dopo l'esperienza sensoriale, i partecipanti sono stati accompagnati nell'aula della biblioteca dove si trova la strumentazione che consente la lettura anche ai soggetti ipovedenti.

«La biblioteca Civica di Vercelli è molto avanti in questo senso. Ci sono i dispositivi che aiutano gli ipovedenti e eventi dedicati a loro; non ci sono barriere architettoniche e, per tutti, c'è una vastissima scelta di opere da consultare o prendere in prestito - commenta l'assessore -. Non vanno dimenticati, infine, uno spazio morbido per i più piccini e le mamme e una postazione per la lettura dei giornali. Il personale è gentilissimo e competente, gli orari sono comodi».

La speranza è quella di replicare l'iniziativa al più presto, viste le molte richieste già arrivate.