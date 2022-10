"Il procuratore e il diavolo di Lucedio": Giorgio Vitari presenta il suo romanzo

Torna un'ambientazione vercellese per il quarto romanzo di Giorgio Vitari, magistrato oggi in pensione ed ex procuratore capo di Vercelli. “Il procuratore e il diavolo di Lucedio” (Neos edizioni) è il titolo del giallo che viene presentato giovedì 20 ottobre, alle 18, nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli di via Monte di Pietà 22. L'autore dialogherà con Patrizia Baici, giudice del Tribunale di Vercelli, e Roberta Martini, redattore capo a La Stampa. Al pomeriggio è previsto l'intervento di Silvia Maria Ramasso (Neos Edizioni).

Il giallo giudiziario, che si svolge nel 2009, ha come teatro Vercelli: lo spunto è l'uccisione di Giulio Valinotto, importante antiquario di Vercelli. Prima della morte ha comprato all’asta il quadro di un noto pittore: l’opera è scomparsa. Gli investigatori si rendono subito conto che proprio quel quadro è al centro della vicenda criminale...

Il romanzo ha una sua trama gialla ma è anche un mezzo per incuriosire il lettore su leggende che appaiono perdersi nell’abisso dei secoli passati ma che, in realtà, sono ancora vive e vissute: esistono la chiesa Madonna delle Vigne e l’abbazia di Lucedio, luoghi di interesse di sette sataniche, esistono lo “spartito del diavolo” e le leggende ad esso riferite, esiste il culto di Lucifero proprio delle tesi gnostiche.

Vìtari, magistrato in quiescenza, ha lavorato per oltre quarant’anni come sostituto procuratore a Torino e poi procuratore della Repubblica a Ivrea, Vercelli e Asti, infine avvocato generale presso la Procura generale di Torino.