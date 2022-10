Calcio vercellese: "copertina" per il Bianzè

Un punto per muovere la classifica: l’Alicese/Orizzonti chiude a reti inviolate (0-0) il match con il Settimo. Pareggio utile per rinforzare la classifica e tentare di uscire dalla zona play-out (Campionato di Eccellenza).

In Promozione copertina per il Bianzè, abile nello sfruttare il fattore campo e mettere k.o. la Chiavazzese (1-0). Un po' di sofferenza nella seconda metà della ripresa, due ottimi interventi del portiere Perucca (ex Leganes B Liga spagnola, Lugano serie A svizzera), successo in tasca e consolidamento del 5° posto in graduatoria.

Niente da fare per l’LG Trino. Un Omegna cinico mette al sicuro il risultato 2-1, nonostante il ritorno al gol dell’esperto Bernabino.

Il torneo di 1^ Categoria vede nella Pro Palazzolo la protagonista assoluta: seconda vittoria consecutiva. La capolista Montanaro è nel mirino ad appena 3 punti. In gol con la Serravallese Veliu e Manco.

Deludente il Cigliano ancora sconfitto; questa volta alza bandiera bianca ad Ivrea con il Banchette (2-1), la rete giallorossa arriva grazie ad una autorete.

Ferma al palo anche la Virtus Vercelli, battuta 1-0 dalla Vischese. Una gara che consente ai canavesani di sganciarsi dalla zona play-out.

Rompe il ghiaccio il Santhià, 2-2 a Strambino. Cancellato lo zero in classifica, ora si spera in una pronta risalita.

Il derby (2^ Categoria) tra Livorno e Academy Pro Vercelli vira a favore degli ospiti 0-2, mattatori Canaj e Arbaoui. In testa alla classifica un trio che comprende la Crescentinese (vittoriosa 2-0 sul Lozzolo).