Iezzi: «Siamo stati bravi a far quadrato con il mister»

Mister Massimo Paci soddisfatto dopo la vittoria con il Piacenza: "Abbiamo fatto una buona prestazione. Sicuramente potevamo e dovevamo chiudere la gara prima visto che siamo sempre stati in controllo della gara, ma sono contento di questa vittoria per i ragazzi. Il centrocampo a tre? Sicuramente sta funzionando; in precedenza soffrivamo un po'; abbiamo trovato squadre che con il loro atteggiamento permettevano meglio l'utilizzo di questa situazione tattica, ma credo che la squadra possa giocare in altre maniere: in questo momento è comunque il modulo migliore per la squadra".

"La vittoria con il Piacenza - prosegue il mister - è arrivata anche dalla panchina: "Mustacchio e Comi sono entrati subito in partita. Questo conferma lo spirito che dev'esserci nel gruppo. Con la loro esperienza hanno dato una grossa mano alla squadra. Soprattutto i giovani hanno bisogno dei consigli dei più esperti per creare un equilibrio che porta a essere una squadra. Ci stiamo arrivando".

Roberto Iezzi: "Arrivavamo da un momento difficile, ma non ci siamo abbattuti. Abbiamo lavorato sul campo ogni giorno, facendo quadrato con il mister e questo ci ha permesso di conquistare due vittorie a Salò e oggi con il Piacenza". Sulla sua posizione in campo Iezzi osserva: "Mi trovo bene con qualsiasi modulo; come tutti i compagni dobbiamo dare il meglio delle nostre possibilità. Credo che in questa maniera le prestazioni non mancheranno e, con queste, arriveranno anche i punti". Iezzi prima del match è stato premiato per le 100 partite con la Pro: "Per me è una doppia soddisfazione, visto che sono cresciuto nel settore giovanile della Pro. A Vercelli sono maturato come ragazzo e adesso come uomo. Felice per questo traguardo".