Rices: ko interno (con un primo quarto sciagurato)

La legna da ardere in casa Rices, oltre a essere troppo acerba (leggi: l'età media), difetta anche in altezza: alberi alti e allo stesso tempo di qualità (leggi: giocatori bravi sottocanestro) scarseggiano.

Li ha invece lo Sporting Club Borgomanero, che si è imposto sui ragazzi di Galdi con un netto più 27: 60 a 87.

Eppure nel secondo tempo (parziale di 21 a 24) e soprattutto nel terzo (18 a 17) la gara è stata combattuta. Alla pari (nonostante i giganti del Borgomanero). Il fatto è che i Rices si sono complicati la vita con un primo tempo scellerato o quasi. Pronti via, Galdi schiera il miglior quintetto: Gagnone play, quindi Chiantaretto, Vercellone, Sow, Vercellone, Liberali. Ed è subito tutto in salita: dopo 2 minuti il Borgomanero conduce per 7 a 0. Sul 6 a 15 Galdi fa uscire uno spento Chiantaretto e manda in campo El Hammami, Gamba. Il Borgomanero non impressiona (certo, sui rimbalzi i centimetri contano), non è una macchina da canestri come il 5Pari Torino, ma i Rices non sembrano in serata. Oddio, Liberali ci mette qualche pezza, ma il primo quarto termina con gli ospiti in vantaggio di 13 punti: Rices 8, SC Borgomanero 21.

Nel secondo tempo, con Chianteretto che si riscatta con una prova discreta, le due squadre, tutto sommato, si equivalgono. Ma nel quarto (parziale di 13 a 25) tutto torna per il verso giusto... ma a favore del Borgomanero.

Fa pensare l'impatto iniziale della partita, ed peccato per i circa 150 spettatori presenti per la verità un po' fiacchi: un solo boato per un canestro da 3 realizzato da metà campo da Vercellone. Roba da fantabasket.

Sconfitta meritata, quindi, anche se resta in sospeso un quesito: con un Chianteretto in palla (come lo è stato a Torino nella gara d'esordio) e con meno errori e quindi con un parziale meno pensate nel primo quarto, la partita avrebbe potuto prendere un'altra piega? A essere onesti la risposta è... probabilmente no.

Note positive della serata? La prova di giovani subentrati. Non male Adylosa (specie in fase difensiva) bene, molto bene El Hammami. Speriamo che migliorino, ma in fretta.

Prossimo appuntamento ancora in casa: sabato 22 alle 21 i Rices ospitano Eleven San Mauro.



Chiantaretto, Vercellone, Sow, Vercellone, Liberali, Agoglia, El Hammani, Gamba, Conte, Adylosa, Skjlia.

Alenatore Galdi, allenatore in seconda Acquadro.