Engas Hockey Vercelli perde a Sarzana per 5 a 4: fatale un'altra ingenuità

Engas Hockey Vercelli perde a Sarzana per 5 a 4 in modo analogo a quanto accaduto in casa col Viareggio: fatale un’altra distrazione negli ultimi minuti di gara.

La partita in terra ligure è stata ricca e combattuta, e HV, specie nel secondo tempo in cui ha prodotto molto di più rispetto agli avversari, avrebbe anche meritato la vittoria. Non fosse che di nuovo l’assurdo prende forma a quattro minuti dal termine sul 3 a 3, questa volta con le sembianze di una pallina lasciata colpevolmente in area, su cui Verona, non avendo alternative, tenta un’uscita scomposta, con Garcia più veloce di tutti a segnare. Il gol successivo del Sarzana giunto soli 26 secondi dopo, senza nulla togliere al bel gesto tecnico al volo di Facundo Ortiz, è anche frutto dello stordimento per l’episodio precedente.

Engas resta ferma a 8 punti, ottava in classifica. Ora il campionato di Serie A1 osserva una pausa di più di un mese per i Worls Skate Games che si svolgeranno in Argentina a San Juan dal 6 al 13 novembre. Occasione per mister Punset e i suoi ragazzi per lavorare sui cali di concentrazione finali e le conseguenti ingenuità visti negli ultimi due match e pagate carissimo. Prossima partita di Engas Hockey Vercelli: mercoledì 23 novembre alle 20.45 in casa con il Montecchio Precalcino.

Primo tempo : questi i quintetti iniziali: Sarzana: Corona in porta, Borsi, Festa, Facundo Ortiz, Garcia; HV risponde con Verona fra i pali, Tataranni, Zucchetti, Oruste, Neves. Prima occasione con iniziativa personale di Zucchetti fin sotto rete, Corona blocca. Al terzo, Sarzana va in vantaggio con un gran tiro di Festa dalla metà campo bassa. Subito dopo, Tataranni rimedia un blu: Facundo Ortiz si incarica del tiro diretto che Verona para . Sarzana sfrutta immediatamente il powerplay andando in gol con il capitano Borsi per il 2-0. L’Engas reagisce con un tiro di Zucchetti e un paio di azioni non finalizzate. All’ottavo, HV dimezza lo svantaggio: Neves dalla sinistra serve Oruste, il portoghese si accentra parzialmente infilando Corona. Poco dopo, su contropiede, Facundo Ortiz si invola fino a giungere sotto Verona che lo fa cadere usando la stecca: rigore per il Sarzana e blu per il portiere di HV. Entra Raffa per l’Engas fra i pali, mentre Borsi batte il rigore e porta il match sul 3 a 1. Segue una fase combattuta con azioni da ambo le parti. Sarzana porta pericolo con una bella combinazione Perroni-Alonso su cui Verona para. Subito dopo, Verona si ripete sempre su Alonso. Al quattordicesimo minuto ad HV viene assegnato un rigore: Tataranni si porta sul dischetto, il suo tiro viene neutralizzato da Corona, il capitano dell’Engas intercetta la respinta del portiere rossonero e segna: siamo sul 3-2. Poco dopo, su azione del Sarzana, splendido intervento difensivo di Oruste a sventare. In contropiede, HV pericoloso con Tataranni che passa a Neves, Corona para. Sul fronte opposto, Garcia ci prova da lontano, ma Verona risponde molto bene. Segue una bella azione solitaria di Neves dalla sinistra, il cui tiro, però, è alto. Manca un minuto al termine della prima frazione e Oruste è steso da un avversario, Tataranni protesta e viene sanzionato con un nuovo blu. Sarzana prova a sfruttare il powerplay con Facundo Ortiz, ma Verona para. HV tiene palla, chiudendo il tempo con un’occasione per Oruste.

Secondo tempo: la frazione si apre con un minuto di powerplay per il Sarzana che, grazie a Verona, non riesce ad andare in gol. Oruste si invola sulla fascia sinistra, Borsi lo stende di stecca: cartellino blu per il capitano del Sarzana. Neves batte il tiro libero, ma la pallina va alta. Sul parapiglia seguente, bella conclusone di Canet, parata da Corona. HV prova in multipli modi a segnare mettendo a frutto il powerplay, ma senza fortuna. L’Engas in questa fase continua a portare molta pressione in area avversaria. Oruste mette in mezzo una buona pallina, Canet manca di poco la marcatura. Sempre il 99 di HV, una manciata di minuti più tardi ha un’enorme chance su cui Corona è ancora molto bravo. Poco dopo, su veloce capovolgimento di fronte, Verona è decisivo nel dire di no a Facundo Ortiz trovatosi solo davanti a lui in posizione centrale. Quando mancano dieci minuti alla fine, sempre Ortiz è molto pericoloso su azione, ma Verona capisce di nuovo tutto. Una manciata di secondi a seguire, lo stesso Facundo Ortiz comette fallo su Brusa, il decimo della squadra di casa. Oruste batte il tiro diretto con una veloce serie di serpentine finte in avanzamento e infila Corona sulla destra, marcando così il pareggio per 3 a 3. Vercelli mette ancora una volta pressione, macinando gioco. Poi succede l’incredibile: a quattro dal termine, una pallina “morta” viene lasciata in area da HV, Verona esce cercando di allontanarla con la stecca, ma Garcia è più veloce e segna il 4-3 infilando più uomini di HV. L’Engas, stordito, subisce addirittura il 5-3 nemmeno mezzo minuto dopo: su contropiede, servito da un compagno, Facundo Ortiz colpisce al volo. HV reagisce producendo più occasioni e pressing e ad un secondo dal termine va in rete con Oruste dalla destra. Non basta: il Sarzana si impone per 5-4.

TABELLINO

FORMAZIONI: Gamma Innovation Sarzana: Corona fra i pali , Borsi (C), Festa, Facundo Ortiz, Garcia, Francesco De Rinaldis, Alonso Moreno, Perroni, Rispogliati, Bianchi. Allenatore : Paolo De Rinaldis. Engas Hockey Vercelli: Verona in porta, Tataranni (C), Zucchetti, Oruste, Neves, Brusa, Canet, Zucchiatti, Loguercio, Raffa. Allenatore: Sergi Punset.

ARBITRI: Alessandro Eccelsi e Luca Molli

RETI: 1°T: -21’52 Festa (Sarzana) 1-0; -21’27 Borsi (Sarzana) 2-0; -16’50 Oruste (HV) 2-1; -14’34 Borsi (Sarzana) su rigore 3-1; -10’33 Tataranni (HV) su rigore 3-2; 2°T -9’39 Oruste (HV) 3-3; -4’08 Garcia (Sarzana) 4-3; -3’42 Facundo Ortiz (Sarzana) 5-3; -0’01 Oruste (HV) 5-4

CARTELLINI BLU: 1°T -21’45 Tataranni (HV); -1’03 Tataranni (HV); 2°T -23’27 Borsi (Sarzana)