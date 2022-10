Bianzè a luci spente

Bianzè - Per ridurre i consumi e risparmiare sulle bollette, anche il Comune di Bianzè spegne l’interruttore. Da venerdì sera, infatti, l'illuminazione del campanile della chiesa parrocchiale, della facciata della chiesa del Tabbi, di parte di Piazza Unità d'Italia e del Monumento ai caduti verranno spente.

Una decisione, questa, resasi necessaria dal continuo rincaro energetico che sta mettendo in ginocchio privati ed enti pubblici, come ci spiega il primo cittadino Carlo Bailo: "La situazione è critica, come tutti ben sappiamo e quindi abbiamo deciso di fare la nostra parte, andando ad intervenire laddove è superfluo illuminare, nonostante spiaccia vedere il paese così poco luminoso". Una notizia positiva, invece, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica di strade e vie: "Fortunatamente siamo un comune virtuoso avendo già cambiato più dell'80% dei punti luce, quindi per ora questa illuminazione non subirà riduzioni", continua il sindaco, che spiega come Bianzè sia il 1° paese della provincia di Vercelli ad aver portato avanti il progetto di sostituzione delle vecchie luminarie con lampade a LED che saranno tutte collegate in un circuito wi-fi. "I lavori non sono ancora terminati perché come tutti ben sanno, in questo periodo i materiali arrivano con il contagocce, ci sono ritardi nelle forniture, ma contiamo a breve di vederlo finito, per poter veramente vedere dei risultati a livello di risparmio", aggiunge Bailo. Il paese sarà diviso in settori e la regolazione dei crepuscolari sarà automatica, previa programmazione dell'intensità luminosa a seconda del piano regolatore delle strade, perchè ogni strada ha una classificazione a seconda che sia più o meno frequentata.

"Cercare di risparmiare consumo energetico laddove è possibile, è doveroso: non possiamo pensare di abbassare il riscaldamento nelle scuole e mantenere il paese illuminato a giorno anche dove è superfluo, come nei monumenti. Ecco il perchè della nostra decisione - conclude infine il primo cittadino, annunciando anche che nello stesso spirito di risparmio energetico, anche le luminarie natalizie quest'anno non verranno installate e accese.