Paci: «Contro il Piacenza dobbiamo prendere i punti che abbiamo perso per strada»

Gentile sempre. Disposto ad ascoltare domande e critiche, anche. Mai una risposta spocchiosa, risentita. Ma nelle conferenza stampa che precedono le partite c'è sempre un po' di tensione, che si concreta anche nelle parole di Massimo Paci, ex difensore di Siena e Parma, ora tecnico di una Pro Vercelli ancora tutta da scoprire.

La tensione, dicevamo.

«Contro il Piacenza dobbiamo cercare di migliorare la nostra classifica. Abbiamo perso qualcosa, cercheremo quindi di recuperare. Ma un conto sono le parole e un conto i fatti. Domani alle 17,30 sarà l'ora della verità...».

Contro la FeralpiSalò abbiamo visto equilibrio in tutti i reparti. Parliamo dell'attacco. Vergara si è rivelato una sorpresa, Della Morte ha sempre dimostrato di essere “sul pezzo”, mai una prestazione negativa, anzi, insomma, la Pro Vercelli ha un bell'attacco ma se rivediamo tutte le partite disputate possiamo dire che le occasioni create ci sono state in ogni partita (eccetto il derby) ma sottorete si è sbagliato tanto.

«Questa squadra ha potenzialità ancora inespresse ed è vero: avremmo dovuto segnare di più. Ma la responsabilità è soprattutto mia: sono io che devo pretendere di più. Ogni attaccante può fare di più, e io devo fare in modo per ottenere in massimo».

Ha spesso utilizzato Guindo. Bravo, ma acerbo.

«Pochi attaccanti sanno attaccare la profondità come sa fare lui: verrà utile in tante partite».

Calvano? Emmanuello?

«Calvano è recuperato. Emmanuello non ancora».

Contro la Feralpi il modulo, con un centrocampista in più, si è rivelato vincente. Un modulo che ha studiato in funzione dell'avversario o, piuttosto, in funzione delle caratteristiche dei suoi giocatori?

«Ho pensato alla mia squadra. Nel 3-4-3 sono previste capacità di palleggio che al momento non abbiamo. Quindi ho cambiato, puntando sulla velocità e sull'intensità».

Manca di coraggio la sua squadra?

«Il calcio è uno sport, forse coraggio è un termine eccessivo. Preferisco entusiasmo, spensieratezza. Cosa vuol dire: vuol dire giocare senza freno a meno, un po' come guidare un'auto in corsa in discesa, ma senza usare i freni. E questo aspetto me lo devono dare soprattutto i giocatori più esperti».

Un giudizio su Iotti.

«Iotti vuol dire corsa, intensità, recuperi. Deve continuare con queste prestazioni».

Contro il Piacenza di Scazzola, solo dieci giorni fa, non è andata bene.

«Non andò bene perché ci adattammo ai loro ritmi. Domani siamo noi che dobbiamo fare la partita, puntando tutto sull'intensità».