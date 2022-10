I Rices 2022: una squadra tutta giovane e tutta vercellese

Il basket firmato “Rices” si presenta al proprio pubblico pubblico (stagione agonistica 2022-2023, serie C silver, girone B) questa sera. Si gioca al PalaPiacco alle ore 21 contro lo Sporting Club Borgomanero, che nella prima giornata ha vinto contro il Next Biella per 87 a 71.

I “Rices” hanno invece perso, nettamente, in trasferta contro il 5 Pari Torino, che, secondo molti, è la squadra più forte del Girone.

Ma il discorso da fare è un altro.

Quest'anno la squadra del presidente Rey e allenata da Galdi si presenta al proprio pubblico con due caratteristiche precise.

Uno. I giocatori della prima squadra sono giovani o giovanissimi. Si va infatti dai 22 anni di Vercellone e Chiantaretto ai 17 di diversi elementi che completano l'organico.

Due. Sono giovani e giovanissimi e sono anche del territorio (unico non vercellese è la guardia Chianteretto, il migliore dei Rices contro i 5Pari).

Salvarsi, quest'anno, sarebbe un impresa (vorrebbe dire giocare nella serie C unica 2023-2024, dal momento che la Silver sparirà).

La società punta soprattutto alla crescita della squadra, anche in previsione futura (magari una D “tosta” il prossimo anno).

Ma una squadra giovane può contare sul fattore entusiamo e soprattutto sul fattore dinamismo. Giocare, insomma, con più intensità soprttutto quando sai che l'avversario – e succederà spesso – è più forte di te.

Ma la squadra dei Rices può fare affidamento su un terzo fattore: il tifo del pubblico. Non è mancato negli anni scorsi, a maggior ragione non dovrà mancare quest'anno.

Comunque vada, comunque finisca, stasera al Palapiacco, alle 21, c'è da applaudire un quintetto Rices giovane e vercellese.