Massimo Melotti: Credeva nella poesia dell'arte, che sopravvive alla realtà

«Massimo era spesso ospite nella mia casa a Saint-Tropez. La sera, gli piaceva osservare quel mondo di eccessi, davanti a un aperitivo. Ma il mattino si svegliava prestissimo, verso le cinque, per fare delle lunghe passeggiate da solo» racconta Nanni Olivero, uno degli amici più cari di Massimo Melotti.

«Dieci giorni prima che morisse, venne a casa mia a Torino, insieme a Roswitha Flaibani. Disse: Non so cosa accadrà, posso però dire che ho vissuto» dice ancora Olivero.

Siamo al Museo Dugentesco, venerdì 14 ottobre. Il Museo (ma il presidente Mentigazzi, legato da amicizia con Melotti non può esserci, causa covid) e Roswitha Flaibani hanno organizzato un incontro «tra amici, non formale, con testimonianze e per ricordarlo» precisa Roswitha.

Massimo Melotti, scomparso nel marzo del 2021 a 70 anni, meritava questa iniziativa. Ne meriterebbe altre. Critico d'arte (prima a Vercelli poi al Castello di Rivoli, passando per illustri collaborazioni, come quella con Michelangelo Pistoletto), scrittore («Passione che gli è rimasta, sempre», ha ricordato Flaibani) giornalista. Persona fondamentalmente timida, ma dolce.

Fiorenzo Rosso, pittore e fotografo che ha legato il suo nome a Studio 10, lo ha ricordato con commozione. «Lo conobbi nel 1970. Io avevo 15 anni, lui 20. A quell'età sono un abisso. Ma Massimo mi dimostrò, da subito, una fiducia e una stima che si sarebbe rinnovata poi, negli anni di Studio 10 e non solo. Ero un giovane scoperto da lui. Per una mostra, Massimo portò a Studio 10 degli sgabelli e dei manufatti di legno che aveva preso dal negozio di sua madre. Oggetti che conservo tutt'ora...Massimo mi ha aiutato a credere nella poesia dell'arte, quella che sopravvive alla realtà».

Dalla commozione nelle parole di Fiorenzo Rosso alla commozione del risentire la voce di Massimo Melotti quando, per Radio City di Mimmo Catricalà, raccontava ai radioascoltatori il processo Graneris, che si svolse a Novara, in Corte d'Assise.

Parole, immagini, video, ricordi.

«Non dimenticherò mai la mostra dedicata ad Alciati nel 1989» ha detto Laura Berardi, esperta d'arte (e teatro) seduta tra il pubblico.

«Hai organizzato un bellissimo evento, cara Roswitha» ha soggiunto, tra gli applausi.