Uno skatepark per Santhià

SANTHIA’ – Verrà inaugurato sabato 22 ottobre alle 11 il nuovo skatepark tanto desiderato da grandi e piccini, che sorgerà nella ex sede del magazzino di via Corsica, tra via Matteotti e via Ferraris. Questo progetto mira alla creazione di un percorso alternativo pedonale-ciclabile di unione tra il centro commerciale Ipparco Coop ed il centro abitato, assegnando all’area una doppia funzione: una ricreativa, con la costruzione dello skatepark, adatto a skate, monopattini e bmx che sarà un punto di ritrovo per giovani e meno giovani che praticano sport su rotelle. E una pratica, con la creazione di 7 parcheggi per le attività e le abitazioni circostanti, di cui uno per disabili. “È un progetto di riqualificazione urbana molto importante per la città, un percorso di unione tra il centro commerciale Ipparco e il centro che avrà doppia funzione: quello di skatepark, cosa che piacerà molto ai nostri sportivi, e quello di parcheggio per negozi e abitazioni circostanti. Invitato speciale sarà il Team Roller Flash di Santhià, che si esibirà durante l’inaugurazione e a cui va un grande grazie per la presenza. Ringrazio coloro che hanno lavorato per la realizzazione dell’opera, gli operai, gli uffici comunali e i professionisti del territorio che hanno fatto un lavoro eccellente. Vi aspettiamo sabato 22 allo skatepark!” commenta il vice sindaco Mattia Beccaro.