50mila euro per il distretto del Commercio “Vivi Santhià”

SANTHIA’- Sono in arrivo 50.000 euro per il distretto del Commercio

“Vivi Santhià”: a seguito del programma strategico presentato dal

Distretto del Commercio “Vivi Santhià” nella primavera scorsa,

infatti, la Regione Piemonte ha stanziato la somma di 50.596,00 euro

per l’avvio delle attività inserite nel progetto. “Grazie alla fattiva

collaborazione dell’amministrazione comunale con i partner di primo

livello ASCOM Vercelli e Confesercenti Vercelli e con il contributo

della Regione, il programma strategico del nostro distretto potrà

partire concretamente. Inoltre abbiamo partecipato come Distretto al

bando proposto dalla Regione Piemonte destinato al sostegno di tutte

le nostre future iniziative su cui siamo molto fiduciosi“ ci racconta

la Manager del Distretto “Vivi Santhià” Alessandra De Matteis, per poi

passare la parola al consigliere con delega al commercio Massimo

Carando, che spiega come saranno utilizzati i fondi in arrivo: “

Abbiamo previsto una serie di investimenti per la città come la

modifica dell'arredo urbano in corso Nuova Italia, dopo un’accurata

pulizia della pavimentazione. Inoltre, saranno installati degli

espositori per le vie della Città che riporteranno la comunicazione su

eventi, iniziative e promozioni commerciali. Il commercio locale è per

noi fondamentale e continueremo a lavorare per rafforzare ed ampliare

il settore in città”.