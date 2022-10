Furti nei supermercati: nei guai due donne e un uomo

Due donne e un uomo, trentenni stranieri residenti nel pavese, sono stati denunciati, martedì, per furto. Nel corso di un’attività finalizzata alla repressione e al contrasto dei reati predatori, il personale della Squadra Mobile della Questura di Vercelli, con l’ausilio della Sezione Volanti ha notato i tre aggirarsi per i parcheggi dell’area commerciale cittadina, insospettendo gli agenti di pattuglia che hanno pertanto deciso di sottoporli a un controllo, nell’ambito del quale sono stati trovati in possesso di oggetti e generi alimentari rubati poco prima presso alcuni noti esercizi commerciali cittadini. All’esito degli accertamenti i tre, già gravati da precedenti specifici, sono stati sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria mentre i generi alimentari sottratti, per un ammontare complessivo di euro 900, sono stati restituiti ai responsabili dei supermercati.