Donna investita in via Rodi: ricoverata d'urgenza in ospedale

Incidente, nella serata di venerdì, nel tratto di via Rodi compreso tra via Agordat e corso De Gregori.

Secondo le prime informazioni una donna, che stava attraversando la strada a breve distanza da casa, è stata investita da un'auto che aveva da poco svoltato, diretta verso corso De Gregori.

Per la malcapitata le conseguenze sarebbero gravi: soccorsa dal personale del 118 è stata portata d'urgenza in ospedale. Agli accertamenti sulla dinamica del sinistro stanno lavorando gli agenti della Polizia locale: il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi del caso.