Cirio: «Curva dei contagi in discesa. In terapia intensiva 16 ricoveri in tutto il Piemonte»

«Oggi è una buona giornata per il Piemonte perché la curva dei contagi covid ha iniziato a scendere. Stiamo superando questa nuova ondata e, per la prima volta, non c'è stato un impatto significativo sui ricoveri». A Vercelli per l'inaugurazione del Centro operativo comunale di Protezione civile, il presidente della Regione, Alberto Cirio, dedicata un breve intervento anche al tema della pandemia.

«C'era apprensione - aggiunge Cirio - per il rientro dalle ferie, la ripresa delle scuole e l'eliminazione di quasi tutte le misure precauzionali come le mascherine. Tuttavia abbiamo visto che l'ondata dei contagi, in linea con quanto avvenuto lo scorso anno, non ha avuto lo stesso impatto sui ricoveri ospedalieri. Oggi, in tutto il Piemonte, i positivi ricoverati in terapia intensiva sono 16. Merito certamente dell'impegno profuso nella campagna vaccinale e della massiccia adesione registrata tra i piemontesi. Il virus non se na per decreto, ma questa volta possiamo dire di aver affrontato un'ondata senza pagare pesanti conseguenze in termini di ricoveri e decessi».