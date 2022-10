Engas Hockey Vercelli, il DS Costanzo: "C'è voglia di riscatto"

Nella foto: in alto gli scudi di Hockey Sarzana e Hockey Vercelli. In basso a destra il direttore sportivo di HV , Davide Costanzo.

Davide Costanzo, DS di Engas Hockey Vercelli, fa il punto sul momento attuale di campionato, con la trasferta di questo sabato a Sarzana, e il recente sorteggio dei preliminari di WSE Cup.

“Sarzana è una pista difficile, particolare: da tutta la settimana la squadra si sta allenando appositamente con la pista ridotta per preparasi a dovere. Questa sfida per noi è importantissima, visti i due punti persi per nostre ingenuità con il Viareggio: c’è voglia di riscatto”.

Sino ad ora HV si è espressa meglio in trasferta, anche se è giusto sempre tenere presente che si tratta delle primissime fasi di campionato: “Sì, è vero, penso che in casa ci sia mancata un po’ di furbizia che avrebbe sicuramente fatto la differenza nella partita con il Viareggio. Credo che ciò valga anche per quella con il Follonica in cui loro, per una nostra palla persa, hanno pareggiato. Insomma: dobbiamo essere bravi anche a gestire i minuti finali, o comunque quelli più importanti, dei match”.

Come si diceva, la strada è ancora lunghissima e niente è compromesso: “Dai miei calcoli a questo punto avremmo dovuto avere almeno due punti in più, ma la squadra è nuova, serve tempo per amalgamarsi e conoscersi, ma sono positivo: ho piena fiducia in questi ragazzi e sono convinto che faremo bene quest’anno”.

Veniamo ai prodromi dell’avventura europea in WSE Cup: “Siamo stati sorteggiati nel gruppo E con la squadra spagnola del C.E. Lleida e con la quarta forza del campionato francese il Club Sportif Noisy Le Grand: sono contento di affrontare squadre così di livello, come lo è anche la nostra. Dobbiamo ancora amalgamarci un po’ e crescere, ma possiamo di certo dar battaglia e passare il turno.”