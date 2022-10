Domenica 16 ottobre e domenica 23 ottobre in replica alle ore 16 nella Sala Rossa del Settecentesco Palazzo Langosco, storica dimora del notaio Camillo Leone e oggi sede della raccolta di arti decorative del Museo a lui intitolato, Letizia Vercellino, esperta di Storia del costume e autrice dell’evento, proporrà il terzo capitolo della serie dedicata alla moda e costume a Palazzo Langosco, dal titolo: “Libiamo ne’ lieti calici, che la bellezza infiora. La moda al tempo del giovane Camillo Leone (1850-1870)".

Anche in questa occasione, la manifestazione, che in passato ha ottenuto molto successo e interesse di pubblico, prevede una parte di contenuti storici inerenti ai cambiamenti di stile e alle sue evoluzioni nel tempo, intervallata da un’accurata scelta di brani tratti da opere letterarie contemporanee al periodo di riferimento con la partecipazione di Giulio Dogliotti.

Un format ormai consolidato che dopo le precedenti edizioni, dedicate rispettivamente alla moda del Settecento e allo Stile Impero dell’epoca napoleonica, spazierà questa volta nella moda di metà Ottocento, dal 1850 al 1870. Un lasso di tempo più concentrato forse, ma quanto mai ricco di avvenimenti e figure iconiche di spicco nella storia dell’abbigliamento, passando in rassegna personalità come Worth, il padre dell’Haute Couture come noi la intendiamo oggi, teste coronate come le Imperatrici Eugenia De Montijo ed Elisabetta D’Asburgo (meglio nota come Sissi d’Austria), dame del gran mondo come la Contessa di Castiglione; il tutto supportato da gustosi e appassionanti estratti letterari che il pubblico avrà sicuramente modo di apprezzare.

Al termine un grazioso ricordo, con annessa una degustazione sabauda, saluterà il pubblico.

L’evento è su prenotazione obbligatoria, telefonando allo 0161253204 (dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio o scrivendo a info@museoleone.it.