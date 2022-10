Santhià, ecco gli appuntamenti per i 25 anni della biblioteca

SANTHIA’ – Tanti gli appuntamenti previsti dal 18 al 22 ottobre per

festeggiare i 25 anni della biblioteca civica, aperta ufficialmente

alla fine del settembre 1997, un lungo periodo al servizio della

cultura, un punto di riferimento importante per la Città ed il

territorio.

Si inizierà martedì 18 ottobre alle 19 con l’aperitivo

letterario offerto ai coscritti dell’anno 1997 a cura di Barby Bar

Giangi Cocktail e Shed Cafè Cocktail bar, con la partecipazione del

gruppo teatrale santhiatese TI ART, per poi proseguire alle 20,45 con

la presentazione del libro “Villains, il lato oscuro delle fiabe”

dell’autrice santhiatese Milena Vallero.

Il giorno successivo, mercoledì 19 ottobre, vedrà una giornata a tema “Allegria in rima” con lettura animata a cura di Umberto Bolzon “Don Prusot”, con ospite

Graziella Dellavalle autrice della casetta del book crossing del Bosco

in Città per conto di Inner Wheel e presentazione del libro “Poesie

Notturne” dell’autore vercellese Matteo Bonino.

Si proseguirà quindi giovedì 20 ottobre, giorno della celebrazione ufficiale dei 25

anni della Biblioteca Civica che vedrà una serata con un ospite

speciale, Bruno Gambarotta, che già aveva presenziato

all’inaugurazione del 1997.

Saranno presenti sindaci,

amministratori, collaboratori e volontari che si sono avvicendati nel

corso di questi anni. A conclusione della serata taglio delle torte,

gentilmente fornite dalle pasticcerie di Santhià Galletta, Pasqua, La

Voglia Infinita e Jolly.

Venerdì 21 ottobre, poi, alle 19 ci sarà una

serata a tema dal titolo “Letteratura e Cucina del territorio” con il

Coro degli Alpini di Borgo D’Ale che allieterà la serata in attesa

della panissa degli Alpini di Santhià (per prenotazioni chiamare al

numero 0161 936229 entro lunedì 17 ottobre), insieme ad alcune ricette

tipiche del territorio presentate da Massimo Carando.

Tutto terminerà quindi sabato 22 ottobre alle 10 con una mattinata di letture e giochi a premi per bambini e ragazzi.

“Un enorme grazie alla bibliotecaria Marinella Bianco, alla dedizione dei volontari dell’Associazione VOBI ed ai cittadini utilizzatori dei suoi servizi, perché possiamo dire che la biblioteca è una realtà essenziale per il tessuto sociale cittadino: punto di incontro, di studio, di relazioni sociali – commenta il Consigliere con delega alla cultura Renzo - la dotazione di libri conta su oltre 43.000 volumi ed è continuamente aggiornata con le ultime uscite nelle librarie, oltre che vantare sezioni tematiche utili ad approfondire ogni tema. Dunque è giusto festeggiare insieme questo compleanno importante, con il più ampio coinvolgimento della Città, vi aspettiamo!”.