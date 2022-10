Riva Vercellotti: "L'importanza dalla magistratura contabile nell’utilizzo dei fondi europei”

“Oggi non solo siamo in attesa di vedere gli effetti del Piano di ripresa e resilienza, ma anche della prossima programmazione europea. Proprio ieri abbiamo ricevuto dal Presidente Alberto Cirio l’ottima notizia di un maggiore finanziamento sul FESR, il Fondo di sviluppo regionale, per cui a favore di imprese, ambiente, costi energetici e sviluppo locale sarà destinato mezzo miliardo in più rispetto al passato. Fa piacere quest’apertura della magistratura contabile - continua l’esponente di Fratelli d’Italia - specialmente a vantaggio delle amministrazioni pubbliche di dimensioni più piccole, di cui il Piemonte è ricco. Pertanto, parlare di assistenza e di aiuto, sia in sede di controllo collaborativo che preventivo per tenere i conti in ordine, per garantire gli equilibri di bilancio e assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche dell’Europa, rappresenta una garanzia per tutti: per gli enti che sono chiamati a gestirle e per i cittadini e le imprese che pagano le tasse, sapendo che buona parte dei fondi del PNRR sono a debito e dovranno essere restituiti dalle generazioni che verranno.

Questo è ciò che auspichiamo per il futuro - conclude Riva Vercellotti - davvero molto soddisfatto del rapporto di stretta collaborazione che come Regione e come Commissione Bilancio abbiamo costruito in questi ultimi anni con la Corte".