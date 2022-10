Lavori e illuminazione in via Laviny: interrogazione di Cressano (PD)

Interrogazione di Michele Cressano e el gruppo consiliare del Pd in Comune, avente per oggetto la illuminazione di via Fratelli Laviny

Nel documento si ricorda che “sono in corso i lavori di riqualificazione della pavimentazione lapidee del centro storico – via Laviny” e che “nel progetto di riqualificazione di via Laviny non sono evidenziate somme destinate alla sostituzione dell’illuminazione pubblica.”

Considerando che “nel recente passato al fine di valorizzare sia la frequentazione turistica – commerciale sia le bellezze architettoniche della città i lavori di sostituzione della pavimentazione in centro storico, hanno consentito la sostituzione dell’illuminazione pubblica con la tipologia a lanterna” ecco l'interrogazione:

“Si chiede se l’Amministrazione intende sostituire l’illuminazione pubblica, in coerenza con le altre vie del centro riqualificate, con il modello a lanterna;

Si chiede se i lavori in corso prevedono la predisposizione dell’impianto di illuminazione a lanterna».