La grafica nei videogame, componente non sempre essenziale

Tra i numerosi elementi che, unitamente considerati, vanno a comporre un videogioco, si tende a dare un posto di primissimo piano alla grafica. Aspetti come colonna sonora, gameplay e accessibilità sono quasi sempre considerati in maniera secondaria rispetto all’aspetto più tecnico del comparto visivo. Facile d’altra parte capire il perché: proprio da un punto di vista tecnico, le crescenti potenzialità hardware hanno causato evoluzioni continue nella resa visiva dei videogiochi, permettendo l’inserimento di luci, ombre, superfici intelligenti, motion capture e così via.

È logico, quindi, che i maggiori titoli moderni ambiscano costantemente a raggiungere un livello di grafica che punta al fotorealismo: giusto per fare alcuni esempi, la resa dei vari quartieri in GTA V, considerato uno fra i migliori titoli recuperabili da Epic Games e uno fra gli open world più longevi della storia del videogioco; si può poi guardare al recente Far Cry 6, dove per l’antagonista si è scelto di avvalersi tramite motion capture di Giancarlo Esposito, star di Breaking Bad e The Mandalorian che ha di fatto trainato la campagna pubblicitaria del titolo Ubisoft.

A una prima impressione tanto compatta, tuttavia, si contrappone una realtà diversa: uscendo dai titoli di maggior peso, infatti, emerge uno scenario fatto di titoli che, per scelta o per limiti economici, non puntano di certo sulla grafica, segnalandosi comunque per dei punti forti in grado di dimostrare come l’aspetto visivo, per quanto centrale, sia comunque solo uno fra i tanti elementi che compongono l’esperienza videoludica.

Si possono prendere in considerazione titoli appartenenti allo strategico e al tattico in tempo reale, rispettivamente RTS e RTT dai loro acronimi inglesi. Tali titoli sono caratterizzati, di solito, da una visuale dall’alto in prospettiva isometrica, cosa che li solleva dalla necessità di cercare una grafica particolarmente curata: una prospettiva del genere, infatti, predilige la porzione di mappa mostrata piuttosto che il dettaglio della stessa.

Un vantaggio in un’epoca dove non era possibile ottenere risultati fotorealistici: il basso livello di dettaglio degli RTS/RTT permetteva una grafica gradevole nonostante la scarsa potenza dell’hardware dell’epoca, permettendo la nascita di capolavori degli anni ‘90/2000 come Commandos, Desperados, Age of Empires, Port Royale, Command & Conquer e così via. Eppure tale approccio viene mantenuto anche oggi: Desperados 3, del 2020, e Age of Empires IV, del 2021, dimostrano esattamente come un titolo moderno non necessiti di particolari soluzioni grafiche, pur non disdegnando ovviamente i passi avanti compiuti in vent’anni di videogiochi.

In molti casi, specie in casual game, al posto di una grafica particolarmente curata si preferisce puntare su effetti visivi e sonori, in grado di evidenziare particolari momenti del gameplay: tra i tanti si può fare l’esempio della slot Starburst, caratterizzata esattamente dal fatto che, tramite gemme e pietre preziose, viene fatto largo uso di effetti visivi. Particolarmente significativi anche i vari esempi riconducibili al gaming mobile, comparto del videogaming in costante crescita: per titoli come Candy Crush Saga, esempio perfetto di casual game per dispositivi mobili, si usa non a caso l’etichetta di eye-catching per riferirsi agli effetti visivi gratificanti per l’occhio, come particolari abbinamenti colorati e così via.

Non mancano esempi di titoli nei quali la grafica, pur essendo parte importante, non rappresenta una componente primaria in quanto si affianca a un più generale profilo “artistico”. In altre parole la grafica viene sì curata, ma non come elemento in sé quanto piuttosto come una delle componenti idonee a rendere il particolare tono del titolo in questione. Esempi come Ori and the Blind Forest, The Binding of Isaac, Hollow Knight o Have a Nice Death sono accomunati da alcuni aspetti centrali: nascono come titoli indipendenti e a basso budget, strizzano l’occhio al genere platform/roguelike e hanno una direzione artistica molto ben definita.

La scelta del fotorealismo, oltre che da esigenze economiche, è impedita anche dalla volontà di creare titoli bidimensionali con uno stile particolarmente curato: è proprio questo a determinare gli sfondi fantasy di Ori, o gli spaventosi dungeon di Isaac e le sue successive espansioni.

Insomma, per quanto il mercato proponga titoli di primo piano che puntano a una grafica sempre più realistica, il mondo del videogaming è composto da un sottobosco di titoli nei quali la grafica, per fortuna, rimane solo uno degli strumenti che determinano il successo del videogioco.