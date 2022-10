Nei sacconi un po' di tutto: controlli e sanzioni in centro - foto

L'azione di contrasto all'abbandono dei rifiuti e di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, avviato dall'amministrazione comunale insieme alla Polizia locale e ad Asm, prosegue con controlli quasi quotidiani.

Nella giornata di mercoledì 12 ottobre sono stati individuati e sanzionati due conferimenti irregolari di rifiuti tra piazza Massimo D'Azeglio e Piazza dei Pesci: nei sacchi lasciati nel sottoportico era presente materiale misto che doveva essere differenziato in altro modo.

«L'attività di controllo - spiega il vice sindaco Massimo Simion - prosegue e sta contribuendo a migliorare la pulizia degli spazi pubblici. In alcune zone, dove abbiano effettuato ripetuti interventi in passato, la situazione sta migliorando. Sono tornato personalmente in viale Rimembranza e anche in altre vie della città, trovandole decisamente più pulite».

I controlli, effettuati di routine oppure su segnalazione dei cittadini, proseguiranno anche nelle prossime settimane.