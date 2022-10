Controlli della Guardia di Finanza al mercato: sequestrati 26mila cosmetici non sicuri

La Guardia di Finanza di Vercelli ha sequestrato oltre 26mila prodotti prevalentemente cosmetici non sicuri per il consumatore che un venditore ambulante aveva esposto sul proprio banco durante lo svolgimento del mercato settimanale nel centro storico cittadino.

Il commerciante è stato segnalato agli uffici della Camera di Commercio per l’eventuale accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative che possono oscillare da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro.

L’attività conclusa dalle Fiamme Gialle s’inquadra in un’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio che il Comando Provinciale ha disposto per contrastare la commercializzazione di articoli privi di etichettatura e - dunque - potenzialmente pericolosi per l’acquirente per via di possibili reazioni allergiche causate dall’uso inconsapevole di prodotti insicuri, specie se cosmetici.

In particolare, i militari del Gruppo di Vercelli, dopo aver eseguito un’attenta perlustrazione delle principali vie di accesso all’area mercatale del Capoluogo, hanno individuato una bancarella con una vasta esposizione di articoli di bigiotteria, unghie e ciglia finte che, da una più attenta osservazione, sono risultati carenti delle informazioni minime previste per legge quali - ad esempio - la composizione del prodotto e le precauzioni per l’impiego che devono essere riportate sulla confezione. Tra le migliaia di prodotti irregolari posti in vendita, i finanzieri hanno anche rinvenuto numerose confezioni di dispositivi di protezione individuali (mascherine chirurgiche FFP2) prive delle indicazioni previste per questa tipologia di prodotto e da ritenersi non idonee a proteggere le vie aeree dall’infezione da Covid-19.

Al termine del controllo, i militari hanno sequestrato l’ingente quantitativo di merce non sicura che, senza l’intervento della Guardia di Finanza, avrebbe potuto fruttare, con la vendita al dettaglio, oltre 28mila euro.

Il sequestro che segue di pochi giorni quello riguardante circa un migliaio di flaconi di smalto per unghie privi di corretta etichettatura testimonia l’impegno della Guardia di Finanza di Vercelli nell’azione di prevenzione della diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza allo scopo di contribuire a garantire la protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza tra le imprese.