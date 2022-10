Aggredisce gli agenti che vogliono farlo sgombrare dall'androne del palazzo

Senza fissa dimora e in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, si è sistemato nell'androne di un condominio di via Dante e, quando la pattuglia della Volante, chiamata dai residenti dello stabile, ha cercato di farlo spostare, lui ha reagito in modo violento, facendo cadere un poliziotto e aggredendo verbalmente e fisicamente gli altri.

L'episodio risale alla serata di domenica: l'uomo, poi risultato essere in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, alla vista della Polizia ha subito manifestato un atteggiamento aggressivo e ostile, si è messo a urlare, adottando una condotta violenta e minacciosa.

A supporto della prima pattuglia sono così intervenuti dei colleghi e, quando uno di loro ha tentato di spostare di peso l'uomo, quello ha reagito spingendo. l'operatore con forza, facendolo cadere rovinosamente a terra e provocandogli delle lesioni al ginocchio. A quel punto, con non poca fatica, l'uomo è stato ammanettato e portato in Questura dove ha mantenuto la condotta violenta, cercando lo scontro fisico con gli operatori che riuscivano a contenerlo e, successivamente, a calmarlo.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno l'uomo è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza e lesione personale aggravata a pubblico ufficiale. A seguito dello svolgimento della direttissima, l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà.