Wse Cup: il sorteggio non aiuta l'Hockey Vercelli

Si è svolto nel tardo pomeriggio in Portogallo in sorteggio per le Coppe Europee di hockey. Spettatore interessato l'Hockey Vercelli, impegnato nella Wse Cup (quella che un tempo era la Coppa Cers). Il sorteggio non è stato dei più favorevoli per i nero-gialloverdi che nel turno preliminare avranno come avversari gli spagnoli de Lleida e i francesi del Noisy Le Grand. Le gare si giocheranno nel weekend del 17 dicembre. La prima sfida metterà di fronte Lleida e Le Grand. L'Engas entrerà in gioco dal secondo match contro i transalpini mentre l'ultima gara sarà Hv-Lleida. Al tabellone principale della Wse Cup accederanno le prime classificate dei sei gironi più le migliori tre seconde oltre alle squadre "retrocesse" dalla Champions. Anche il Bassano, altra avversaria al turno preliminare, non ha avuto un sorteggio migliore: in sorte per i vicentini gli spagnoli del Voltregà e i francesi del Quévert. Nei prossimi giorni verranno definite la sede e gli orari dei singoli incontri.