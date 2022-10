Il Piemonte torna a fare i conti con il Covid: contagi cresciuti di oltre il 40%

Il Piemonte torna a fare i conti con i contagi, ma i tassi di occupazione dei posti letto sono sostanzialmente in linea con quelli nazionali. La diminuzione dell'incidenza nelle fasce di età scolastica, in particolare a partire dai 3 anni, è un segnale che fa ben sperare, così come il fatto che non si registrino allerte specifiche a livello locale.

Nell'ultima settimana la Regione ha presentato un’incidenza di 740.3 casi ogni 100.000 abitanti, a fronte del valore nazionale di 486.4.

L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 10 ottobre si attesta al 9.7% (il valore nazionale è 9.4 %) e quella delle terapie intensive al 2,5% (il valore nazionale è 2.2%), mentre la positività dei tamponi è al 13%.