Il museo Leone rende omaggio al critico vercellese Massimo Melotti, coinvolgendo amici e colleghi di lavoro in un pomeriggio in programma venerdì 14 ottobre alle 17.30, nel Corridoio delle Cinquecentine. "Massimo Melotti. Una vita per l’arte", è il titolo dell'incontro in ricordo del critico d’arte morto poco più di un anno fa, nel marzo del 2021.

Melotti, intellettuale e critico d’arte di grande spessore, acuto osservatore ed interprete dei fenomeni contemporanei, apprezzato docente dell’Accademia Albertina di Torino, collaborò anche con il Castello di Rivoli e la Fondazione Pistoletto. Curatore di molte fortunate mostre fu autore per l’Enciclopedia Treccani e Il Giornale dell’Arte.

Al Museo Leone curò alcune fortunate esposizioni tra cui l’ultima, dedicata all’incisore vercellese Armando Donna dal titolo "Il Bulino di Armando Donna. Opere dagli Anni 30 agli Anni 50", tenutasi nell’autunno del 2017.

Parteciperanno al ricordo, di persona o attraverso la proiezione di brevi filmati o più semplicemente attraverso messaggi scritti, i compagni e gli amici (vercellesi e non solo) di una vita di lavoro: Studio Dieci, Radio City, Giorgio Tacchini Editore, Castello di Rivoli, Fondazione Pistoletto, Asilo Bianco, Accademia Albertina, L’età della Finzione, Il Giornale dell’Arte, Alessandro Bergonzoni.