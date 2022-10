Arbitri: aperte le iscrizioni al corso della sezione di Vercelli

La Sezione Arbitri di Vercelli sta per avviare il primo corso arbitri per la stagione sportiva 2022-2023. Possono partecipare al Corso Arbitri tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 40 anni, sia cittadini italiani che stranieri (purchè in regola con la normativa di soggiorno), per i minori è necessaria la dichiarazione di assenso da parte di uno dei genitori.

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite, il corso è aperto anche ai calciatori tesserati di una società di calcio affiliata alla FIGC che non abbiano ancora compiuto 18 anni.

Il corso ha una durata di circa un mese (sono previsti 5 incontri), e si svolgerà nei locali della Sezione Arbitri di Vercelli, tratterà il regolamento, la casistica del gioco del calcio, la preparazione atletica ed il regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

Al termine il candidato dovrà sostenere un esame scritto (quiz) ed uno orale, superati i quali conseguirà la Qualifica di Arbitro Effettivo. Ai nuovi arbitri verranno consegnati

la divisa ufficiale LEGEA, il fischietto e i cartellini (gratis); inoltre con la tessera FIGC

avrà diritto d'ingresso gratuito in tutti gli stadi d'Italia in occasione di manifestazioni

sportive organizzate dalla FIGC (Serie A, B, C etc.).

Per gli studenti delle Scuole Superiori l'acquisizione della qualifica di Arbitro e la fattiva attività, potranno essere valutate, a discrezione dei singoli Istituti, come credito formativo.

Si ricorda infine, che per ciascuna gara diretta, ogni Arbitro avrà diritto a un rimborso spese minimo di 30 euro, erogato direttamente dalla FIGC.

Chi fosse interessato può inviare una e-mail agli indirizzi vercelli@aia-figc.it / pres.vercelli@aia-figc.it indicando i propri dati anagrafici ed un numero di telefono per

essere ricontattato.