Ambulanza e Polizia in corso Prestinari: altra rissa finita male...

Auto della Polizia, ambulanza e, secondo le prime informazioni, un paio di persone ferite che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure del Pronto soccorso.

Sono per ora sommarie le informazioni relative all'ennesima serata finita in rissa, nella zona tra corso Prestinari e via Scalise.

L'episodio risalirebbe alla scorsa settimana: la zona, già nota per alcuni poco edificanti episodi che si sono verificati in passato, è tra quelle maggiormente controllate nelle notti del fine settimana vercellese. Tuttavia è stata teatro di episodi violenti che hanno portato anche - oltre alle denunce - all'emissione di provvedimenti con i quali il Questore vieta alle persone coinvolte nelle risse di frequentare la zona e il circolo che vi si trova.

Anche su questa vicenda, dunque, dovrebbero esserci accertamenti in corso che porteranno a chiarire meglio contorni e conseguenze dell'episodio.