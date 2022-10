L'omaggio vercellese al passaggio del treno del Milite Ignoto

Transito vercellese, nella serata di sabato, per il treno storico del Milite Ignoto, iniziativa nata nel 2021 per ricordare il centenario dell'arrivo nella stazione di Roma Termini del convoglio su cui era posta la salma del Milite Ignoto, destinata a essere collocata all'Altare della Patria.

Il convoglio, diretto verso Torino, è transitato per la stazione di Vercelli, accolto da una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d'arma che hanno reso gli onori, transitando poi lungo la linea ferroviaria. Le comunità di Livorno Ferraris, Saluggia e Sant'Antonino hanno onorato il passaggio con la presenza di rappresentanze istituzionali, bande musicali, associazioni d'arma e cittadini.

«Alpini, Bersaglieri, Artiglieri, Finanzieri, Guardie Forestali e tutti i rappresentanti delle associazioni si sono dati appuntamento in stazione - spiega in un post il vice presidente del Consiglio comunale, Gianni Marino, pubblicando le foto della cerimonia -. Il convoglio, vista la numerosa presenza, si è fermato, fuori programma, per un saluto da parte del comandante responsabile dell'organizzazione sceso a congratularsi personalmente e salutare i numerosi astanti. Vercelli "presente"»