Ex Ciudin, annuale raduno tra ricordi e amicizia - FOTO

Si sono ritrovati, come ogni anno, per rendere omaggio alla memoria di chi non c'è più e trascorrere qualche ora insieme nel ricordo dei legami di amicizia nati, in gioventù, all'Ospizio dei Poveri, luogo fondamentale per loro crescita.

Annuale raduno, domenica, dell'Associazione ex Ciudin che, dal oltre 70 anni, riunisce i vercellesi cresciuti nella struttura di via Fratelli Garrone. Nel corso della mattina, dopo la relazione del presidente Luigi Casalino, sono state anche consegnate le borse di studio a giovani e giovanissimi studenti nella convinzione che la cultura e l'istruzione siano da sempre la strada per trovare il proprio posto nel mondo.

Ecco una gallery con alcuni momenti della giornata.