S2M, esordio con il botto: 3-0 al Pinerolo

All’esordio nel Campionato di Serie D, l’ S2M Volley non tradisce le aspettative e conquista i primi tre punti in palio, con un importante successo per 3-0 contro l’Union Volley a Pinerolo.

Le padrone di casa, che sono una formazione giovane, sono state aggredite da Bertinazzi e compagne, sin dall’inizio con battute ficcanti, che le hanno messo in grossa difficoltà.

L’atteggiamento introdotto dalle vercellesi ha quindi fatto la differenza, non permettendo all’Union Volley di avere il pallino del gioco, in modo che la S2M potesse avere il controllo della gara sino alla fine.

Di certo ci sono ancora delle sbavature da limare e che alcuni momenti di blackout devono essere eliminati, ma calcolando che l’amalgama delle bicciolane è ancora da migliorare e che questa di sabato era la prima partita di campionato, il fatto di aver ottenuto il successo pieno con i tre punti, è una cosa molto positiva e che fa morale.

Da segnalare comunque la buona prestazione di tutte le atlete bianconere, con una menzione particolare per il capitano Bertinazzi che alla fine del terzo set, con tre muri consecutivi ha permesso alle vercellesi di conquistare il periodo per 25/20 e la gara per 3-0.

Nella seconda giornata del campionato, la S2M sarà impegnata alle ore 18.00 a Vercelli alla palestra Bertinetti contro il TO.Volley, formazione retrocessa la passata stagione dalla serie C.

Una partita tutta da giocare, con l’obiettivo primario di ottenere altri punti importanti per la classifica.