Hockey Vercelli, un pareggio amaro

Beffardo pareggio per l'Hockey Vercelli. Al Pala Pregnolato i bianco-gialloverdi, avanti 4-0 al 20' della prima frazione si fanno raggiungere a 1" dal termine.

Un 4-4 che brucia perché, dopo un'ottima partenza, i vercellesi non sono riusciti a gestire il vantaggio, concedendo ai viareggini l'inizio di ripresa e sprecando troppo nella seconda parte del match. In particolare nel finale quando, con un po' più di cinismo (per due volte il Cgc ha tolto il portiere) i vercellesi avrebbero potuto chiudere il match ben prima di arrivare del clamoroso finale di gara che ha permesso ai viareggini di acciuffare un pareggio insperato. Un punto, insomma, che ha quasi il sapore della sconfitta e obbliga i vercellesi a rimandare la prima vittoria davanti ai propri tifosi.

Ora resta un solo match (trasferta a Sarzana) prima della sosta per i mondiali.

Primo tempo: Inizio subito su buoni ritmi, con l'ex Moyano in evidenza fermato da Verona, dall'altra parte Tataranni sollecita la difesa toscana. Tanti capovolgimenti di fronte con le due formazioni pericolose: D'Anna e Moyano da una parte, Tataranni e Oruste sul fronte vercellese. Il capitano vercellese, spesso, viene fermato anche con le cattive. Gomez compie alcuni interventi decisivi su Oruste e Neves, il Cgc pur non chiudendosi non riesce più a rendersi troppo pericoloso.

Nello spazio di pochi minuti l'Engas cala un doppio colpo che tramortisce i bianconeri. Tataranni corregge sotto gabbia un assist di Neves per l'1-0. Quindi dopo un palo colpito da Moyano, la ripartenza vercellese sull'asse Tataranni-Zucchetti permette all'ex monzese di firmare il 2-0. Forte del doppio vantaggio l'Hv insiste alla ricerca del gol della sicurezza, il Viareggio di Mariotti ci prova con D'Anna, il migliore dei suoi. Sergi Punset getta nella mischia Canet che trova la rete del 3-0 con un tocco sottomisura. Pochi secondi dopo Tataranni realizza il poker che sembra blindare il match. Sul 4-0 forse l'Hv si rilassa e consente al Cgc di riorganizzarsi e prima dello scadere, il capitano D'Anna realizza il 4-2.

Secondo tempo: Il Vercelli inizia in maniera aggressiva ma è il Viareggio che alla prima azione pericolosa passa con Puccinelli che sorprende Verona: 4-2. L'Hv avrebbe l'occasione di riportarsi sul "più tre" grazie a un rigore: lo specialista Neves tira di potenza ma Gomez blocca la pallina sulla linea. Neves dolorante esce (e non rientrerà più), al suo posto Brusa. Il Viareggio scampato il pericolo reagisce e sfruttando un disimpegno non perfetto dei vercellesi trova il 4-3 con Ipinazar. E' un momento difficile per l'Hv con il Cgc che preme e Moyano sfiora più volte il pareggio trovando sulla sua strada un Verona versione extralusso. Il match resta in equilibrio con i toscani più aggressivi a pressare i vercellesi pericolosi nelle ripartenze. In una di queste Tataranni colpisce il palo a Gomez battuto. Il Viareggio sembra meno aggressivo mentre l'Hv spreca troppo. A poco più di 5' dalla sirena blu per Puccinelli: Oruste non concretizza il tiro a uno. I 2' di superiorità numerica vedono il Vercelli provare il gol della sicurezza ma Gomez vigilia. I secondi scorrono veloci con il Vercelli che non riesce a gestire i 44" di possesso pallina, anche se Gomez deve fare gli straordinari su Oruste. A meno di un minuto dal termine il Viareggio gioca la carta dell'uomo in più togliendo il portiere: Canet ha l'occasione per segnare a porta vuota ma sfiora solo la rete. Finale convulso con l'Hv che a 6" perde il possesso della pallina e D'Anna sfrutta una pallina vagante davanti a Verona e "gela" il Pregnolato a 1" per il 4-4 finale.

Hockey Vercelli: Verona, Oruste, Diogo Neves, Oruste, Zucchetti; Brusa, Canet, Zucchiatti, Loguercio, Raffa. All. Punset Cgc Viareggio: Gomez, Puccinelli, Moyano, D'Anna, Ipinazar; Maldini, Falaschi, Rosi, Palla, Torre. All. Mariotti Reti: pt -18,27" Tataranni, -17,52" Zucchetti, -7,13" Canet, -6,54" Tataranni, -4,52' D'Anna; st -20,27'' Puccinelli, -17-58" Ipinazar, -00,01" D'Anna Cartellino blu: st Puccinelli (2')

Risultati: Vercelli-Cgc 4-4, Grosseto.Montecchio 6-4, Sandrigo-Montebello 4-4, Lodi-Forte dei Marmi 0-4, Follonica-Sarzana 7-1, Valdagno-Trissino 4-7. Bassano-Monza (9 ottobre ore 18). Classifica: Trissino 15; Follonica 13; Grosseto, Bassano 10; Forte Marmi, Lodi 9; Hockey Vercelli 8; Sarzana 7; Mintebello 4; Monza 3; Cgc 2; Sandrigo 1; Valdagno. Montecchio 0.