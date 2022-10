Pro Vercelli bella, convincente e vincente... ma siamo solo al 45'

FeralpiSalò – Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Arrighini (Pvc) al 15';









Commento

Gran bella Pro Vercelli, convincente in tutti i reparti. Grande partita di Iezzi, bene comunque tutti i singoli. Vantaggio meritato firmato da Arrighini,









Primo Tempo

1'. Affondo di Arrighini, cross dalla destra, testa di Iotti, para Pizzignacco.

5'. Botta di Siligardi, Rizzo para in tuffo, palla in corner.

9'. Lancio in area della Pro, bella chiusura di Perrotta, che anticipa tutti.

Bella partita, con continui capovolgimenti di fronte.

12'. Arrighini pericoloso, servito in area anticipa tutti ma la palla va fuori.

15'. Affondo di Iezzi, assist perfetto per Arrighini che anticipa tutti e mette dentro: Pro Vercelli in vantaggio. Gran gol, gran bella Pro, per adesso.

Tanti errori da entrambe le parti, falli, gioco spezzettato. Buona comunque la prova della Pro Vercelli, nella prima mezz'ora: a tutto pressing.

La squadra di Paci continua a pressare giocando alta. La partita ristagna soprattutto a centrocampo.

Grande prova di Iezzi, oggi. Bene il centrocampo, attenta la difesa.













Secondo Tempo









Formazioni:

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Salines, Legati, Benedetti, Bergonzi; Icardi, Zennaro, Palazzi; Siligardi; D’Orazio, Pittarello. A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Musatti, Bacchetti, Balestrero, Cernogoi, Di Molfetta, Guerra, Pilati, Carraro, Verzeletti, Pietrelli, Dimarco. All. Vecchi.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Rizzo; Cristini, Perrotta, Macchioni; Iezzi, Corradini, Saco, Iotti; Della Morte, Vergara; Arrighini. A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Mustacchio, Comi, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Anastasio, Silvestro, Guindo. All. Paci.





Arbitra Giuseppe Vingo.

Ammoniti: Pittarello della FeralpiSalò;