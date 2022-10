FeralpiSalò - Pro Vercelli 0-1 (Partita perfetta)

FeralpiSalò – Pro Vercelli 0-1

Marcatori: Arrighini (Pvc) al 15';

Vittoria meritata con una Pro Vercelli che non si è mai chiusa a difendere l'1 a 0 maturato nel primo tempo. Prestazione superba nel primo tempo, di contenimento, ma giocando “alti” nella ripresa.





Primo Tempo

1'. Affondo di Arrighini, cross dalla destra, testa di Iotti, para Pizzignacco.

5'. Botta di Siligardi, Rizzo para in tuffo, palla in corner.

9'. Lancio in area della Pro, bella chiusura di Perrotta, che anticipa tutti.

Bella partita, con continui capovolgimenti di fronte.

12'. Arrighini pericoloso, servito in area anticipa tutti ma la palla va fuori.

15'. Affondo di Iezzi, assist perfetto per Arrighini che anticipa tutti e mette dentro: Pro Vercelli in vantaggio. Gran gol, gran bella Pro, per adesso.

Tanti errori da entrambe le parti, falli, gioco spezzettato. Buona comunque la prova della Pro Vercelli, nella prima mezz'ora: a tutto pressing.

La squadra di Paci continua a pressare giocando alta. La partita ristagna soprattutto a centrocampo.

Grande prova di Iezzi, oggi. Bene il centrocampo, attenta la difesa.

Secondo Tempo

Il tecnico della Feralpi, Vecchi, manda in campo Carraro, ex Pro Vercelli (tempi di Braghin) ed ex Fiorentina (come Corradini).

56'. Pittarello crolla in area, il tecnico della Feralpi, Salò, invoca il rigore.

57'. Cernigoi a D'Orazio, piattone, para Rizzo. Risponde la Pro con Macchioni, solo davanti al portiere, palla in corner.

Siamo al 60', la Feralpi preme ma la Pro si difende bene, con ordine. E non rinuncia ad attaccare.va

La Feralpi ci prova: proteste rivolte all'arbitro per presunto mani della Pro in area.

72'. Due cambi nella Pro: dentro Mustacchio e Louati, fuori Iotti e Corradini.

12 al termine più recupero.

La Feralpi colleziona angoli, ma Rizzo non è mai impegnato seriamente.

82'. Gran parata di Rizzo, che devia sul palo una botta di Siligardi. Sulla ribattuta, Balestreri spara alto.

83'. Dentro Comi e Guindo, fuori Arrighini e Della Morte.

85'. Secondo legno della Feralpi, con Cernigoi che di testa manda sulla traversa.

Ultimo cambio. Fuori Vergara, dentro Gatto.

Un minuto al termine più recupero.

Sei di recupero, un'infinità.

Tre al termine. La Pro resta “alta”, con coraggio.

Due al termine.

Uno. Ultimo attacco della Feralpi... no ripartenza della Pro con Guindo, parata del portiere. È finita.

Tre punti pesantissimi per una Pro bella e convincente,





Formazioni:

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Salines (Tonetto 70'), Legati, Benedetti, Bergonzi; Icardi (Cernigoi 46'), Zennaro (Balestrero 80'), Palazzi(Carraro 46'); Siligardi; D’Orazio (Guerra dal 70'), Pittarello. A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Musatti, Bacchetti, Balestrero, Cernogoi, Di Molfetta, Guerra, Pilati, Carraro, Verzeletti, Pietrelli, Dimarco. All. Vecchi.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Macchioni; Corradini (Louati 72'), Saco, Iotti (Mustacchio 72'); Della Morte (Guindo 83'), Vergara (Gatto 86'); Arrighini (Comi 83'). A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Mustacchio, Comi, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Anastasio, Silvestro, Guindo. All. Paci.





Arbitra Giuseppe Vingo.

Ammoniti: Pittarello della FeralpiSalò; Macchioni, Corradini, Louati della Pro Vercelli.