Casella: «Il mister è stato bravo preparare l'incontro»

Mister Massimo Paci dopo la vittoria sul terreno del Feralpisalò: "Avevamo di fronte una squadra veramente forte e questo non può che accentuare la nostra prestazione e il risultato. Abbiamo giocato anche bene e, dopo il vantaggio, abbiamo controllato bene il risultato. I ragazzi hanno dato tutto per vincere la partita; sotto questo profilo la squadra ha dato uno step di maturità e crescita che era mancata a Trieste e Busto. Con questa "fame" i risultati arrivano; dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Dove abbiamo vinto la partita? Come ho detto innanzitutto con la voglia vista dalla squadra. Tatticamente l'aver aggiunto un giocatore a centrocampo ha fruttato: ci siamo trovati più a nostro agio più a nostro agio sia in fase d'impostazione che di non possesso palla".

Andrea Arrighini, match winner contro la Feralpi: "Contento per il mio gol ma, soprattutto per aver regalato tre punti alla squadra. Venivamo da un momento difficile in cui il morale era inevitabilmente basso e da una prestazione piuttosto opaca con la Pro Patria. A Salò abbiamo vinto da squadra e di gruppo. Abbiamo saputo soffrire e portare a casa una vittoria che ci permette di guardare al futuro in maniera più rosea. In settimana ci siamo parlati e confrontati tra noi e il mister com'è normale sia in una squadra. Abbiamo preparato al meglio questa trasferta sapevamo che quando si lavora duramente qualcosa si raccoglie"

Alex Casella ds dei bianchi: "Le vittorie aiutano per stare più tranquilli e lavorare sereni. Non bisogna buttarsi giù quando le cose non funzionano così come esaltarsi per una vittoria. La Feralpi è una buona squadra con tantissima qualità di questa vittoria aiuta l'autostima. Abbiamo sofferto un po' nel finale? Arrivavamo da un momento negativo con tre sconfitte che in qualche modo hanno fatto un po' male. E' normale un po' di paura negli ultimi 20'- Tra l'altro l'uscita di Iotti e la mancanza dell'infortunato Calvano ci ha costretto a giocare senza un centrocampista di ruolo. Sicuramente dovremo essere più cinici nel chiudere le partite: abbiamo avuto diverse occasioni per segnare il 2-0 che dovevamo sfruttare. Ho apprezzato la volontà della squadra nel difendere il risultato. Il mister è stato bravo a preparare l'incontro: mi pare che il modulo con tre centrocampisti che già a Trieste aveva dato buoni risultati potrà essere ripetuto. Da questa gara usciamo con note positive dalle quali dobbiamo ripartire".