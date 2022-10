Novara, divampa la polemica dopo il cedimento del cavalcavia

Infuria la polemica, a Novara, dopo il crollo di parte del cavalcavia XXV Aprile che collega il centro di Novara con la statale 11 per Milano. Nell'incidente, avvenuto nella mattina di domenica, una donna è rimasta ferita.

«Come primo atto del mio mandato senatoriale, appena insediate le Camere depositerò una interrogazione parlamentare per chiedere di chiarire le cause e le responsabilità del cedimento stradale del cavalcavia XXV aprile a Novara - dichiara Enrico Borghi, senatore del Partito democratico eletto nel Piemonte nord -. Dalle prime dichiarazioni rese dall'assessore comunale - aggiunge Borghi - sembrerebbe che la struttura sia stata, con altre, recentemente sottoposta a verifica e ne era stata constatata la perfetta agibilità. Secondo l’Assessore, il crollo di stamane sarebbe stato provocato dal cedimento del muro di contenimento. Ci sono a questo punto - conclude Borghi - legittimi interrogativi da porsi. Se da un controllo strutturale non sono emersi problemi, come effettivamente si è svolto tale controllo? E queste modalità interessano altre infrastrutture sul territorio Novarese? È indispensabile una piena assunzione di responsabilità, e una verifica della catena di controllo, al fine di evitare situazioni simili in futuro».

In giornata, il sindaco Alessandro Canelli ha ribadito che dal monitoraggio sui ponti della città affidato dall’amministrazione comunale a ditte specializzate «non sono emerse condizioni critiche su quel viadotto. Innanzitutto – aggiunge Canelli - fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi. Non si è trattato del crollo del cavalcavia, ma del distacco di una spalletta in cemento del muro di contenimento della rampa. Nel punto in cui è avvenuto tale distacco non c’è un ponte ma una rampa che porta al ponte, al di sotto infatti c’è della terra».

«Peraltro – precisa il sindaco - quel ponte è stato oggetto di un progetto tecnico e di conseguenti lavori di consolidamento, nel 2015. Come molti ricorderanno, fin dal dicembre 2013 l’intero viadotto era stato ridotto a due corsie perché era stato individuato un cedimento delle fondazioni per scarsa portanza del terreno, con rischi di rotazione dei muri di contenimento verso l’esterno. Poi vennero fatti lavoro di consolidamento. Entro domani – conclude Canelli - verificheremo attentamente per cercare di comprendere i motivi che hanno portato al cedimento nonostante su quel ponte vi sia stata da anni una forte attenzione e grossi investimenti per la manutenzione».

Il monitoraggio della sicurezza dei ponti e dei viadotti di Novara a cui fa riferimento il sindaco - e secondo il quale lo stesso cavalcavia non era ricompreso tra le infrastrutture a rischio - è stato effettuato a partire dall’autunno 2018 dalla società 4emme di Bolzano. Rispondendo a una interrogazione del Partito Democratico nel dicembre 2020, l’allora assessore ai lavori pubblici del Comune Mario Paganini, aveva spiegato che «l’Amministrazione comunale, in seguito al crollo del ponte Morandi aveva rilevato l’urgenza di monitorare e indagare i ponti e i cavalcavia del territorio, con il preciso obiettivo di conoscere lo stato di fatto dei manufatti di propria competenza e di garantirne la sicurezza per gli utenti». La campagna di monitoraggio aveva interessato il censimento e l’ispezione di 28 manufatti nel primo lotto e di 13 manufatti nel secondo lotto. Dopo il cambio di amministrazione, nel maggio del 2022, il nuovo assessore Rocco Zoccali, sempre rispondendo a una interrogazione del Pd, aveva indicato tre ponti come bisognosi di interventi immediati: il ponte sul torrente Agogna all’imbocco della provinciale per Biandrate (subito chiuso al traffico dei veicoli pesanti),il ponte sul torrente Terdoppio in corso Trieste (attualmente transitabile solo a senso unico alternato) e il ponte lungo via per Cameri a Veveri. Del cavalcavia XXV aprile, nessuna traccia.

Intanto, con una nota del capogruppo in consiglio comunale Nicola Fonzo, il Partito Democratico, ha chiesto le dimissioni dell’assessore ai lavori pubblici Rocco Zoccali.

«Abbiamo sfiorato – si legge nella nota - la tragedia. Ci vorrà del tempo perché la magistratura accerti le cause di questo grave episodio e le responsabilità. Il disastro e le possibili conseguenze sono comunque evidenti. Basta guardare le immagini che si stanno diffondendo in rete.

Ciò che per ora è certo è l’evidente incapacità dell’assessore ai lavori pubblici Rocco Zoccali e il silenzio del sindaco Alessandro Canelli».

«Le infrastrutture della città si stanno deteriorando – aggiungono gli esponenti del Pd - senza che chi ne ha il compito intervenga. Nelle scorse settimane – prosegue il Pd - l’assessore Zoccali si era affidato alla Provvidenza. Per un amministratore affidarsi alla Provvidenza non è nemmeno il minimo sindacale. Le sue dimissioni sono l’unico atto che i cittadini, credenti e laici, si aspettano. Se non lo fa autonomamente, sia il Sindaco a ritirargli le deleghe senza indugio. Finché non lo farà, Canelli è responsabile dell’incapacità del suo assessore».