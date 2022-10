1° Campionato nazionale di Walking Football

La Confederazione Italiana Walking Football nata nel marzo 2021 , organizza il proprio 1° Campionato Nazionale dopo solamente circa un anno e mezzo di attività dalla propria nascita , in cui da 5 società fondatrici piemontesi si è arrivati a 21 suddivise in 6 regioni e nonostante nel recente periodo il Covid abbia interferito pesantemente con lo svolgimento del gioco , i tesserati dai 40 iniziali sono oggi diventati 439 . Inoltre solo nel 2022 , sotto l’egida CIWF si sono disputati 6 tornei a carattere nazionale e 2 a carattere internazionale destinati ai club, oltre a 2 eventi dedicati alle squadre nazionali Over 50 e 60 con i primi match della storia del nostro paese nei quali vi è stato anche il coinvolgimento delle categorie Over 70 maschile ed Over 40 femminile .

Sabato 8 Ottobre e Domenica 9 , si scenderà in campo al Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro ( nei pressi di Novara) per il più grande evento organizzato in Italia in relazione al Walking Football , con la partecipazione di 17 Società che presenteranno in campo 25 squadre suddivise in: 14 nella Categoria Over 50 , 8 nella Over 60 dove si assegneranno i Titoli di Campione d’Italia CIWF , oltre a 3 squadre che si disputeranno il Torneo Sperimentale Over 67 . Si prevede la presenza sul terreno di gioco nei due giorni della competizione di circa 230 calciatori walkers. Nomi di spicco e Campioni d’Italia del nostro calcio professionistico saranno coinvolti tra le file delle squadre partecipanti , Domenico Volpati, scudettato con il Verona giocherà per la squadra Over 60 del Novara WF Bulè e Alberto Marchetti, 2 titoli italiani con la Juventus come Tecnico della Sparta Novara WF , entrambi oltre che in campo, daranno il loro contributo per le premiazioni finali . Sempre coinvolto nelle premiazioni vi sarà Domenico Marocchino due volte Campione d’Italia con la Juventus e giocatore della Nazionale ed a completamento per le premiazioni saranno presenti le autorità cittadine .

Il Walking Football sulla base alla crescita e dello sviluppo che sta avendo a livello internazionale, fin dalla sua creazione nel 2011 ad opera dell’inglese John Croot , è uno sport destinato a crescere , per i suoi valori basati sul fair play e per le regole che oltre a preservare la sicurezza e la salute dei propri praticanti ne favorisce il beneficio sia fisico che mentale ed essendo la platea degli ex calciatori piuttosto vasta nel nostro paese, ma anche nel resto del mondo, il fatto di iniziare a praticarlo non può che essere una valvola di sfogo e di benessere per persone che mai avrebbero sospettato di poter ancora dare un calcio al pallone dopo i 50 anni e fermarsi con gli amici a socializzare nel terzo tempo che è una regola non scritta del nuovo sport.