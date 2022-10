Mister Paci: «E' ora di rimettere le cose a posto»

«Abbiamo l'opportunità di rimettere a posto le cose e di riprendere quello che abbiamo perso per strada» dice Massimo Paci, all'inizio della conferenza stampa che precede la partenza del pullman della Pro Vercelli.

Trasferta importante, domani, partita delicata.

«La FeralpiSalò sa difendere molto bene e davanti ha grandi potenzialità. Ma noi dobbiamo fare il nostro gioco».

Mister è un momento in cui si tende a vedere tutto nero. Le tre sconfitte, la brutta partita contro il Novara. Eppure la squadra in queste sei partite di campionato più una di Coppa ha anche espresso del buon gioco: a Trieste, anche nella seconda parte della partita contro il Piacenza, ma soprattutto nel secondo tempo contro il Renato, quando la Pro Vercelli è uscita dal campo tra gli applausi.

«È vero. Stiamo attraversando un periodo delicato ma noi non ci siamo dimenticati che siamo in grado di esprimere un buon calcio. La squadra è giovane, ha bisogno di tempo per trovare quell'equilibrio che ti porti a fare risultato anche quando giochi male.»

Certo, a Trento per esempio i peccati di gioventù sono costati cari, perché il pesante passivo (1 a 4) si spiega anche col fatto che due elementi, e di grande prospettiva, com Corradini, con una sciagurata autorete, e Rizzo, con un altrettanto sciagurato passaggio, regalarono due gol agli avversari. Ma la colpa non può essere solo dei giovani. Quando arrivarono Arrighini e Perrotta tutto l'ambiente pensò che era stata allestita una buona squadra. Ma anche i nuovi venuti hanno deluso. Non solo i giovani...

«Sono d'accordo. I giovani hanno bisogno di tempo di maturare e alcuni elementi con esperienza devono dare di più».

«Abbiamo le potenzialità – prosegue il mister – per fare bene. È un problema di evoluzione, di mentalità, che manca, e io di questo sono il primo responsabile. Ma sono fiducioso».

Mister, troppi cambi dall'inizio del campionato?

«No, non mi pare, sei sette elementi hanno sempre giocato. Mi riferisco a Cristini, Comi, Mustacchio, Iotti, Della Morte, Perrotta...».

A Piacenza un delle poche note liete positive è stato Iezzi.

«Sono d'accordo, ha giocato come sa».

Poi c'è Apollonio. Gran sinistro, ma sembra più portato ad attaccare. In fase difensiva difetta un po'.

«Adesso è così, ma Anastasio è bravo in entrambe le fasi. Ha solo bisogno di recuperare, non è ancora al cento per cento».

Tutti a disposizione, per domani?

«Tutti meno Calvano, che è in forse per una distorsione. Aspetto l'okay dello staff medico».