Schianto all'alba a Bellinzago, morta una 21enne

Drammatico incidente a Bellinzago. Intorno alle 6 di sabato mattina in via per Cameri, un'auto si è schiantata contro un muretto. A bordo tre persone. Una 21enne ha perso la vita, un 30enne è stato portato con gravi ferite al Maggiore a Novara e le sue condizioni sarebbero critiche. Ferito un 20enne trasportato in ospedale in Codice giallo.