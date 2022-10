Novara: investito in viale Giulio Cesare: morto un uomo di 57 anni

Altro incidente mortale a Novara. Un uomo di 57 anni è morto nel pomeriggio di oggi per le conseguenze delle ferite riportate dopo essere stato investito da una vettura in transito. Inutile il tentativo di soccorso da parte del personale del 118 arrivato prontamente sul posto. L’incidente è avvenuto in viale Giulio Cesare.

Nei giorni scorsi, nel corso di una seduta della commissione sicurezza del consiglio comunale richiesta dall’opposizione di centrosinistra sul tema della sicurezza stradale era emerso che proprio il Viale Giulio Cesare risulta essere la strada con il maggior numero di incidenti in città, 28 da gennaio a settembre 2022, di cui 19 con feriti. L’assessore alla sicurezza Raffaele Lanzo in quella occasione aveva annunciato l’installazione di dispositivi rallenta traffico.